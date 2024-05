Ballarín (PSC) i Costa (PP) xoquen per les seves estratègies sobre l'amnistia a Europa

Asens (Comuns Sumar) confia que Europa ratificarà el que va sostenir la Comissió de Venècia



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata número 16 del PSC a les eleccions europees, Laura Ballarín, i el candidat número 34 del PP, Fernando Sánchez Costa, han protagonitzat un xoc per les estratègies dels seus partits en relació amb la llei d'amnistia, que s'aprovarà dijous al Congrés, a Europa.

Tots dos han participat aquest dimecres en un debat electoral organitzat per CCOO Catalunya en el qual, amb el lema 'Una Europa per a la classe treballadora', també han intervingut Mariona Illamola (Junts), Helle Kettner (ERC), el cap de llista de Comuns Sumar, Jaume Asens, i Conchi Abellán (Podem).

Segons Ballarín, el PP ha fet el possible per portar el debat de l'amnistia a Brussel·les i, a parer seu, no els ha sortit bé: "L'han portat als plens del Parlament Europeu, han intentat que la Comissió Europea s'hi pronunciés en contra i no ho han aconseguit".

"El PP, en comptes de ser ponent de lleis importants, es dediquen a fer soroll amb un molt mal resultat, i suposo que ho continuaran fent", ha pronosticat la candidata socialista, que ha constatat que la Comissió de Venècia va avalar la norma.

Després de retreure a Ballarín les seves crítiques, Costa li ha replicat que les dues formacions, temps enrere, compartien el rebuig a l'amnistia, també a Europa: "El PSOE diu que hem insistit a la UE. Ho vam estar fent plegats, fins que van necessitar set vots. Vam insistir plegats, però després les coses van canviar. Nosaltres hem estat coherents".

Tot i que desconeix com reaccionarà Europa a l'aprovació de la llei d'amnistia, el candidat popular ha reiterat que portaran la norma al Tribunal Constitucional i que treballaran perquè les institucions europees rebutgin "aquesta transacció d'impunitat a canvi de vots".

Per la seva banda, Asens ha confiat que Europa, també els seus tribunals, ratificaran el que va sostenir la Comissió de Venècia en referir-se a que era "un mitjà legítim i legal d'acord amb l'ordenament europeu a l'abast de tots els estats europeus".

"Hi ha hagut desenes d'amnisties i els tribunals internacionals, com el de Luxemburg, han reconegut que és potestat dels estats aprovar lleis d'amnistia", ha resumit.

JUNTS, ERC I PODEM

Per Illamola (Junts), la llei d'amnistia s'adapta als valors de la UE i ha defensat que respecta els paràmetres del dret internacional, de les Nacions Unides i del Consell d'Europa: "No hi ha res més a dir", ha afegit.

Per part d'ERC, Kettner ha reclamat que l'aplicació de la llei d'amnistia sigui "immediata aquí, a Europa i a la Xina popular", i ha avisat que no fer-ho seria, en la seva opinió, una greu vulneració de la democràcia.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Abellán (Podem Catalunya), que creu que l'amnistia ha de tirar endavant i fer-se efectiva.