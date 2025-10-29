Ballarín (PSC) confia que la CE legisli sobre plataformes i menors malgrat les pressions de Trump

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada del PSC Laura Ballarín ha assegurat que és "optimista" i confia que la Comissió Europea (CE) legisli sobre la protecció dels menors en les plataformes i xarxes socials malgrat les pressions del president dels Estats Units, Donald Trump.
En una trobada amb periodistes a Barcelona aquest dimecres, ha explicat que la UE "no ha enviat cap missatge" ni directe ni indirecte que indiqui que es faran enrere en la regulació de les plataformes ni tampoc en els processos d'investigació que s'han obert a algunes.
Ballarín, que és ponent d'opinió de l'informe sobre l'impacte de les xarxes socials i l'entorn digital de la joventut de la Comissió de Mercat d'Interior i Protecció del Consumidor (Imco) del Parlament Europeu, ha explicat que Trump ja va avisar a l'agost, després de l'acord comercial amb la UE, que hi podria haver més aranzels si hi havia més legislació per regular les plataformes.
Ha detallat que aquest informe d'opinió, que no és vinculant, es votarà en el ple del Parlament Europeu el primer semestre del 2026, i pretén instar la CE a que implementi les actuals lleis per protegir els menors en entorns digitals i influir en les futures normatives de la Comissió.
L'eurodiputada socialista ha celebrat que "hi ha un consens bastant gran" dins l'Eurocambra per regular en aquest sentit i protegir els menors, i ha destacat que la CE ja està fent projectes pilot a Espanya, França, Itàlia, Grècia i Dinamarca sobre la verificació efectiva d'edat per a l'accés a aquestes plataformes.