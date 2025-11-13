Ballarín (PSC) celebra que el PE aprovi el vot delegat a les eurodiputades abans i després del part

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'eurodiputada del PSC Laura Ballarín ha celebrat que el Parlament Europeu (PE) hagi aprovat la proposta per garantir el vot delegat a les europarlamentàries durant les setmanes prèvies i posteriors al part: "És un pas històric per fer del PE una institució més justa, moderna i feminista".
En un comunicat aquest dijous, la socialista ha destacat que aquesta mesura, que ara haurà de ser aprovada per unanimitat en el Consell de la UE, permeti que "la maternitat no sigui mai un obstacle per exercir els drets democràtics".
Ballarín ha destacat que aquesta iniciativa envia un missatge clar: "La igualtat també s'ha de garantir dins les pròpies institucions europees, perquè cap dona hagi de triar entre la seva maternitat i el seu compromís polític".