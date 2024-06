Ballarín (PSC) acusa el PP d'ocultar darrere una "cortina de fum" la moció de censura a Sánchez

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

La número 16 dels socialistes catalans a les eleccions europees, Laura Ballarín, ha acusat el PP de tapar darrere una "cortina de fum" la possible moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, a més de fer servir Europa per tractar afers nacionals.

Ho ha dit en unes declaracions a Vic (Barcelona) en preguntar-li per la proposta dels populars d'instaurar un nou delicte europeu de traïció en referència als suposats contactes de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb el president rus, Vladímir Putin.

"Feijóo sembla que l'única cosa que vol és el poder pel poder, un dia sí, un dia no, amb diferents receptes. Per tant, cortina de fum", ha apuntat Ballarín, que també ha criticat que pels socialistes, el PP no està parlant d'Europa com s'hauria de fer, textualment.

D'aquesta manera, ha lamentat que la formació liderada per Alberto Núñez Feijóo "vagi a Brussel·les a exportar debats nacionals" que no pot solucionar a Espanya amb l'objectiu de fer soroll, segons Ballarín, com han fet els darrers cinc anys.

També ha afirmat que aquesta estratègia del PP provoca que els catalans comencin a estar una mica cansats, en les seves paraules, i ha defensat que el PSC considera que "la política útil, la convivència i el diàleg és el millor full de ruta per a Catalunya".