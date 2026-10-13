Balears, Canàries, Catalunya, Andalusia i País Basc concentren els municipis més cars per comprar habitatge

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Balears, Canàries, Catalunya, Andalusia i País Basc concentren els 25 municipis més cars d'Espanya per comprar un habitatge el mes de setembre, amb un preu mitjà de 6.087 euros el metre quadrat, un 54,5% més que fa cinc anys, segons ha informat el portal immobiliari pisos.com.
En concret, l'arxipèlag balear ha acaparat 15 dels 25 municipis més cars per comprar habitatge del rànquing. El segueixen Canàries i Catalunya, amb tres municipis cadascuna, i Andalusia i País Basc, amb dos.
Formentera ha tornat a encapçalar la classificació, i és l'única localitat del país que ha superat els 10.000 euros el metre quadrat, seguida de Santa Eulària des Riu (9.027 euros/m2); Andratx (8.543 euros/m2); Sant Josep de sa Talaia (7.879 euros/m2); Calvià (7.526 euros/m2); Eivissa-Eivissa (7.445 euros/m2); i Sant Antoni de Portmany (7.110 euros/m2).
En relació amb l'evolució dels preus, quatre municipis han duplicat el seu valor en els últims cinc anys: Andratx, amb un increment del 122,08%; Guía de Isora, amb un 115,54%; Santa Maria del Camí, amb un 107,96%, i Sóller, amb un 106,08%.
També cinc localitats més han registrat pujades superiors al 50%: Marbella, amb un 80,98%; Bunyola, amb un 80,79%; Sant Lluís, amb un 72,51%; Santa Eulària des Riu, amb un 68,88%, i Adeje, amb un 67,13%.
Al costat contrari, només Formentera (7,78%) i Sant Cugat del Vallès (12,73%) han elevat els preus de l'habitatge per sota del 20%. Per la seva banda, Zarautz i Hondarribia han registrat increments continguts, amb un 26,13% i 30,40%, respectivament.