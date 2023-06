Baldoví (Compromís) veu designar Barrera al Govern valencià com una "declaració d'intencions"

Creu que "l'important" recau en les conselleries del PP



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Compromís a presidir la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, ha considerat que la designació del torero i integrant de Vox Vicente Barrera com a conseller de Cultura valencià és una "declaració d'intencions" i una provocació.

"Malgrat ser importantíssim per tot el que suposa deixar de dir les coses pel seu nom i per provocació, el negoci està darrere", ha advertit en una entrevista a Rac 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Baldoví ha sostingut --textualment-- que l'important és a les conselleries populars i que, respecte al repartiment de carteres, hi ha qui va rebre "alleujat que finalment no fos Vox qui portés Educació".

Ha xifrat en un 7% del total del pressupost de la Generalitat la part que gestionarà Vox, que segons ell és un percentatge inferior al de la força que tenen dins el total del pacte: "S'ha donat a Vox el paper de la provocació permanent".

"TERMINOLOGIA NEOFEIXISTA"

Baldoví ha lamentat que "el PP ha arribat a un acord en el qual no té cap inconvenient a incorporar tota aquesta terminologia neofeixista de l'extrema dreta" i ha qualificat Barrera de, textualment, neofranquista.

Finalment, ha atribuït els resultats electorals al fet que, durant la campanya, "tot el soroll que venia de Madrid, que venia de la polèmica sobre Bildu, al final ha tapat les coses realment importants".