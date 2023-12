Balcells afirma que la vaga de l'ICS afecta "de manera significativa" l'infermeria de l'atenció primària

Defensa que la "immensa majoria" dels sindicats dona suport al III Acord de l'ICS

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha afirmat que la vaga de treballadors sanitaris i no sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) i d'infermeres de dimarts i aquest dimecres ha afectat "de manera significativa" el servei d'infermeria de l'atenció primària i poc el d'altres col·lectius professionals, ha puntualitzat.

En resposta a una interpel·lació de la CUP durant el ple del Parlament aquest dimecres, el conseller ha assegurat que el seu departament escolta i atén les queixes dels "sindicats minoritaris" que han secundat aquesta vaga, que tenen, a parer seu, tot el dret a protestar.

Ha definit el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS com un gran acord, que té el suport de la "immensa majoria" dels representants sindicals, ja que ha indicat que 13 dels 15 representants sindicals hi han fet costat amb l'aval dels sindicats UGT, CCOO, Satse i Metges de Catalunya.

Balcells ha reivindicat que aquest acord permet l'homologació del sistema i "que hi hagi a la llarga un únic model", i ha assegurat que millora les condicions laborals del conjunt dels professionals de l'ICS.

Ha sostingut que aquest acord permet a Catalunya ser "competitiva amb altres comunitats autònomes i l'estranger" i que no hi hagi professionals que se n'hagin d'anar fora per millorar les seves condicions laborals.

SI CATALUNYA FOS INDEPENDENT

El conseller de Salut també ha sostingut que si Catalunya fos independent i tingués tota la capacitat de recaptar impostos podria "pagar millors sous a tothom", i ha afegit que amb els recursos dels quals disposa la Generalitat, han millorat les condicions laborals.

També ha assegurat que dels punts que reivindica el col·lectiu en vaga "alguns no depenen de la Generalitat, sinó de l'Estat", i ha afegit que altres reclamacions no són de l'àmbit estrictament laboral sinó de reconeixement professional, i ha mostrat disposició a obrir espais per parlar-ne.

Després de la primera intervenció del conseller, quatre persones que eren a la tribuna del públic han desplegat una pancarta amb reivindicacions del col·lectiu en vaga i la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha demanat que abandonessin l'hemicicle.