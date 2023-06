Bal qualifica de "covards" la direcció de CS i els exigeix dimitir: "Volen els diners de la caixa per a les europees"

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El fins ara portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, ha qualificat de "covards" els dirigents del partit i els ha exigit dimitir "en bloc", alhora que ha assegurat que la seva decisió de no presentar-se a les eleccions generals del 23 juliol obeeix a la intenció de "guardar-se els diners que hi ha a la caixa per a la campanya" de les europees del 2024.

El desastre en les eleccions municipals i autonòmiques del 28M ha portat l'Executiva de Cs a renunciar a presentar-se a les generals anticipades en entendre que no tenen temps de "rearmar-se" per a aquesta cita electoral.

Bal, que ja va criticar durament aquest posicionament dimarts, ha subratllat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, que "no comparteix aquesta decisió" i ha lamentat que hagin "deixat a l'estacada" els "valents" que han integrat les llistes electorals del partit i els seus 300.000 votants.

"No com els covards que dirigeixen aquest partit, que ara han decidit guardar-se els diners que hi ha a la caixa per fer-se la campanya en les eleccions europees", ha dit en una referència al secretari general de Cs, Adrián Vázquez, portaveu del partit al Parlament Europeu.