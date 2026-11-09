El Baix Empordà (Girona) registra 1.062 habitatges iniciats el 2025 (+28%), segons l'Apce i CaixaBank

GIRONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La comarca del Baix Empordà (Girona) va registrar l'inici de la construcció de 1.062 habitatges el 2025, un 28,6% més que l'any anterior, mentre que a l'Alt Empordà la xifra d'habitatges iniciats en el mateix període s'ha situat en 315, un 8,6% més, segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank.
Les dades de producció d'habitatge s'han presentat aquest dilluns en la sessió 'Conjuntura Immobiliària Residencial a les comarques de l'Empordà' organitzada per les dues entitats a Platja d'Aro (Girona) per analitzar la situació del sector a les comarques i les oportunitats per a les empreses, informen en un comunicat conjunt aquest dilluns.
Respecte a la compravenda d'habitatge, a l'Alt Empordà es van registrar 3.572 operacions el 2025, un 4,1% més que l'any anterior, mentre que al Baix Empordà es van tancar 3.372 compravendes, un 7,6% més.