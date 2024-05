Bagel-Trah (Henkel) veu com "punts d'inflexió" entrar a cotitzar i obrir la gestió

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta del comitè d'accionistes de Henkel, Simone Bagel-Trah, ha valorat que els grans "punts d'inflexió" en la història de l'empresa van ser començar a cotitzar i obrir la participació en l'equip de gestió, que fins ara era únicament familiar.

Ho ha dit aquest divendres al costat del president del Grup Zegna, Ermenegildo Zegna, en una taula rodona sobre l'empresa familiar moderada pel CEO de Puig, Marc Puig, en l'última jornada de la 39a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya des de dimecres.

Segons Bagel-Trah, que forma part de la cinquena generació de l'empresa amb 148 anys d'antiguitat, sempre hi ha d'haver "un equilibri" en la direcció de l'empresa entre la família i els membres externs perquè funcioni.

A parer seu, "no hi ha una recepta única per a tots els negocis", sinó que cada companyia ha de trobar la fórmula que millor li funcioni, tot i que prioritzant la família.

Ha explicat que les transicions de generació a generació a Henkel han anat molt bé, malgrat alguns moments de discrepàncies per relleus i situacions que "es van produir per sorpresa" en què es va haver d'actuar de manera improvisada.