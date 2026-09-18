Badalona en Comú portarà a Antifrau el presumpte ús de recursos públics a promoure un acte del PP

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal Badalona en Comú ha assegurat que portarà davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) presumpte ús de recursos públics, canals i estructures públiques per promocionar l'acte que se celebrarà aquest diumenge en el Parc del Centenari de Sistrells de Badalona (Barcelona) en què participarà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, junt amb l'alcalde, Xavier García Albiol.
En un comunicat aquest divendres, el grup municipal ha criticat l'ús "de les intranets de diversos organismes municipals, com Badalona Serveis Assistencials (BSA), per difondre invitacions" a l'acte.
La presidenta del grup municipal, Aïda Llauradó, ha assegurat que això és "una línia vermella que no pot traspassar cap partit polític", i ha acusat a Albiol d'utilitzar l'Ajuntament com si fos el seu cortijo.
"La seva manera de governar supera totes les fronteres del caciquisme. Els recursos públics i les estructures municipals han d'estar al servei de la ciutadania, no al servei dels interessos electorals del PP", ha retret.
Badalona en Comú està investigant i recollint tota la informació, i la posarà en coneixement d'Antifrau "perquè es determini si hi ha hagut un ús indegut de recursos o estructures municipals".