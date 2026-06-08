Back Market nomena CEO Clément Petit i president executiu Thibaud Hug de Larauze

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El marketplace de tecnologia reacondicionada Back Market ha nomenat Clément Petit nou conseller delegat, càrrec que assumirà l'1 de setembre del 2026, en substitució del fundador de la companyia, Thibaud Hug de Larauze, qui ha assumit el càrrec de president executiu, informa aquest dilluns la companyia en un comunicat.
Hug de Larauze ha explicat que Petit ha estat una "peça clau" en el recorregut de Back Market, i, ha afegit, que la decisió té l'objectiu de consolidar l'equip que continuarà impulsant l'empresa en la nova fase de creixement.
Petit, per la seva banda, que es va incorporar a la companyia el 2020 com a director financer, ha afirmat que la seva prioritat i la de l'equip passa per fer créixer marketplace i construir la pròxima etapa del model, per convertir així la venda de productes tecnològics reacondicionats en l'"estàndard mundial".