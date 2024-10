Azoulay (Unesco) insta a reduir la producció i el consum de plàstics: "No n'hi ha prou amb reciclar"

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha instat a reduir la producció i el consum de plàstic, el qual veu molt pràctic en la vida diària però considera que no s'ha mesurat bé el seu impacte ecològic: "No n'hi ha prou amb reciclar".

"Crec que hi ha consciència del problema, però probablement haguem de ser molt més ambiciosos si volem tenir un impacte real", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

A més dels plàstics, Azoulay ha avisat de l'acidificació dels oceans que, segons apunta, ha augmentat un 25% durant l'era industrial, i del seu escalfament produït per l'alteració del clima, el qual provoca "que tots els fenòmens meteorològics s'aguditzen" i, per aquesta raó, hi ha tempestes, monsons i huracans més violents, en les seves paraules.

També s'ha referit al risc que suposa la pujada del nivell del mar per al Patrimoni Mundial: "Tenim un gran nombre de zones del Patrimoni Mundial situades en les nostres costes. Així que la pujada del nivell del mar i l'erosió costanera són una amenaça directa per a l'existència d'aquest patrimoni".

Així mateix, ha alertat del perill que suposa aquest fenomen per a alguns territoris com a "petites illes, i en particular petites illes en desenvolupament, que veuen directament amenaçada la seva existència", situació que, assegura, la Unesco ja està abordant des de diversos angles, textualment.