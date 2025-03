Aznar veu el traspàs de competències d'immigració "molt més greu" que l'1-O

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José María Aznar ha considerat que el traspàs de competències d'immigració a Catalunya és "molt més greu" que el referèndum del l'1-O el 2017.

"A ningú li entra al cap que un estat cedeixi les competències de control de les seves fronteres i d'immigració sense que deixi de ser un estat. I és el que està passant a Espanya, ho diré amb tota claredat: el que ha passat és molt més greu que el cop d'estat de l'1 d'octubre", ha sostingut en una entrevista a 'ABC' recollida per Europa Press.

Per Aznar, el PSOE i Sumar estan entrant en un procés accelerat "de desintegració de la nació espanyola i descomposició de l'Estat", i creu que l'Estat se n'està anant de Catalunya.

En la seva opinió, aquesta és la política actual del president del Govern central, Pedro Sánchez, i també la del president de la Generalitat, Salvador Illa: "Perquè una cosa és ser educat i anar a saludar als actes i una altra és ser còmplice i partícip d'una política de destrucció de l'Estat".

JUSTÍCIA I CONSULTA

Per Aznar, el que els queda per fer és aprofundir "una miqueta en la justícia perquè tot s'hagi de decidir judicialment a Catalunya i que el Tribunal Suprem d'Espanya deixi de ser el Tribunal Suprem de tot Espanya, i queda una consulta".

"I si vostè em diu: vostè creu que Sánchez i Illa són capaços de fer les dues coses i la consulta també? La resposta és sí", ha afegit l'expresident, que veu reversible aquesta situació en un futur sempre que s'estigui disposat a pagar el cost d'aquesta reversió, ha apuntat.

Malgrat tot, ha defensat la necessitat de pagar aquest cost perquè "l'alternativa és la dissolució", la qual cosa no està disposat a viure i farà tot el possible perquè no es produeixi.