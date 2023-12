Aznar troba una "vergonya" la cita "clandestina" a Suïssa amb un mediador

MADRID, 4 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José María Aznar ha qualificat aquest dilluns de "disbarat total" la reunió del PSOE i Junts a Suïssa amb un "intermediari d'El Salvador" que és "especialista en les FARC" i en "guerrilles". A parer seu, "anar-se'n a negociar amb un pròfug de la justícia clandestinament" no és fer política sinó "una vergonya".

"Realment és que no es pot arrossegar més un país pel fang, això no és política, això no és res que s'assembli a la política, això és un disbarat total, i és insuportable realment la vergonya a la qual s'està sotmetent els espanyols amb aquest assumpte", ha declarat Aznar en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press

Aznar ha defensat l'actuació del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo amb protestes al carrer "apel·lant a l'energia cívica dels espanyols" i ha enviat el missatge que el que vol el partit és "recuperar la nació espanyola" i que la Constitució "continuï sent un element de convivència entre els espanyols" i que no es "trenqui".

APEL·LA A L'ENERGIA CÍVICA DELS ESPANYOLS

"Apel·lo a l'energia cívica dels espanyols. Els espanyols el que no poden és enfonsar-se", ha manifestat, per subratllar que l'amnistia "posa fi a la igualtat però el lawfare ataca directament l'estat de dret".

Aznar, que va parlar sobre l'amnistia amb Felipe González i mantenen posicions públiques que "no són gaire diferents", ha afirmat que els socis de Sánchez, "comunistes", "antics terroristes" i els independentistes catalans volen suprimir la Constitució i la nació espanyola.

Respecte al fet que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero defensi que l'amnistia serà bona per a la reconciliació de Catalunya amb Espanya i que el PP se n'acabarà aprofitant, Aznar ha respost que "una cosa és ser expresident i una altra és ser 'influencer'".