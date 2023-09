Aznar qualifica de "reacció autocràtica" que el Govern central l'acusi de colpista

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José María Aznar ha qualificat de "reaccions autocràtiques" les acusacions de colpista que el govern de Pedro Sánchez li ha adreçat per fer una crida a la mobilització ciutadana en contra d'una possible amnistia al procés.

"Són reaccions autocràtiques, pròpies d'una autocràcia, que considera que tot aquell que no està d'acord amb qui és al govern és antiespanyol, feixista o colpista", ha considerat Aznar en una entrevista a la Cadena Cope, recollida per Europa Press.

Aznar s'ha preguntat "quina talla moral i ètica" tenen els membres del Govern central que l'han acusat d'incitar al colpisme "sabent" que les seves paraules no tenien aquesta intenció. "No perdré el temps i no contribuiré ni un minut a que es desviï l'atenció, que és la seva pretensió", ha afegit.

L'expresident ha insistit que l'amnistia seria un "element destructiu del sistema constitucional" i ha apel·lat a la "responsabilitat ciutadana" en un "moment crític", ja que veu Espanya en "risc existencial".