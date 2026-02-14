Aznar publica una foto amb Joan Carles I, "el Rei de les llibertats i la democràcia a Espanya"

CUENTA DE INSTAGRAM DE JOSÉ MARÍA AZNAR
MADRID 14 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern José María Aznar ha publicat a la xarxa social Instagram una foto amb el rei emèrit, Joan Carles I, amb un breu missatge en el qual subratlla el "retrobament amb el Rei de les llibertats i la democràcia a Espanya".
En la instantània, realitzada en el que sembla el saló d'un hotel d'una localització que es no se cita, es veu a un Aznar dempeus i somrient prenent la mà dreta del monarca, que es troba assegut i amb aparent bon aspecte.
L'expresident ha publicat aquesta foto en un moment en el qual s'han succeït les especulacions sobre l'estat de salut delicat pel qual podria passar l'excap d'Estat després de la seva absència en el funeral de la seva cunyada Irene de Grècia.
No obstant això, l'entorn de l'emèrit, de 88 anys, ha assegurat que tot i que al Nadal va sofrir "una baixada", s'ha recuperat i ja té la ment posada en el seu retorn a Espanya el proper mes d'abril per participar en les regates que se celebraran a Sanxenxo.