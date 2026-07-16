Aznar, sobre la llei d'amnistia: "L'agressió sediciosa al dret no ha de quedar impune"

MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José María Aznar ha assegurat aquest dijous, el mateix dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat la llei d'amnistia, que "l'agressió sediciosa al dret no ha de quedar impune" i ha avisat que "quan s'ataca la integritat constitucional d'un estat membre, l'agredit és el conjunt del sistema institucional europeu".
Així s'ha pronunciat després que el TJUE hagi avalat la llei orgànica d'amnistia (LOA) "per a la normalització de la situació a Catalunya", en establir en dues sentències vinculants que la norma no xoca amb el dret de la Unió Europea.
Durant la seva intervenció en el fòrum Libertas que organitza el Partit Popular Europeu (PPE) a Madrid, Aznar ha afirmat que han de "combatre una de les pitjors desviacions polítiques" d'aquest temps, que és "l'intent de confrontar i enfrontar democràcia i llei".
"I en un dia com avui, molt especialment en un dia com avui, convé recordar-ho perquè l'agressió sediciosa al dret no ha de quedar impune, ni molt menys recompensar-se", ha emfatitzat l'expresident.
Aznar ha assegurat que "és molt bon moment per reiterar que quan s'ataca la integritat constitucional d'un estat membre, l'agredit és el conjunt del sistema institucional europeu". Segons ell, la unitat d'Espanya, França, Alemanya o Itàlia són "el fonament de la unitat d'Europa".