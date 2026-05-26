Aznar diu que 'El qui pugui fer, que faci' té "més sentit que mai" per sortir d'"aquesta situació insostenible"

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident José María Aznar considera que la frase 'El qui pugui fer, que faci' té "més sentit que mai" perquè, a parer seu, calen "ciutadans responsables i compromesos" disposats a "actuar i servir" Espanya per "sortir d'aquesta situació insostenible".
Així ho assegura Aznar en un missatge que va difondre dilluns per les xarxes socials, coincidint amb la publicació del sumari relatiu al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, en què el jutge José Luis Calama ha imputat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i l'ha citat a declarar com a investigat el 17 i 18 de juny.
"En aquesta situació insostenible d'Espanya, aquesta frase que 'El qui pugui fer, que faci' té més sentit que mai perquè ara més que mai necessitem ciutadans responsables, compromesos amb el nostre país, disposats a fer, a actuar, a servir el nostre país per sortir d'aquesta situació insostenible en la que ens trobem", afirma Aznar en el vídeo que ha penjat a Instagram i que ha recollit Europa Press.
UNA FRASE QUE ES REMUNTA AL NOVEMBRE DEL 2023
La frase 'El qui pugui fer, que faci' la va pronunciar Aznar per primera vegada el 2 de novembre del 2023 durant les negociacions del PSOE amb els independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez i amb la llei d'amnistia com a teló de fons.
"El qui pugui fer, que faci, el qui pugui aportar, que aporti, el qui es pugui moure, que es mogui", va dir aleshores l'expresident perquè s'havien "passat totes les línies vermelles" i Pedro Sánchez era "un perill per a la democràcia".
Els socialistes han recriminat en diverses ocasions tant a Aznar com al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquestes manifestacions. L'última vegada fa tan sols una setmana, tot just després de saber-se la imputació de Zapatero.
Aleshores, el PSOE va defensar la "presumpció d'innocència" de l'expresident Zapatero i va afegir que la dreta i la ultradreta no l'han perdonat mai pels avenços socials que va aconseguir mentre governava.