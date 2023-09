Aznar demana "plantar cara" contra una autodeterminació camuflada que posa en risc Espanya

Adverteix que cap estat democràtic accepta una amnistia que legitima una "intentona colpista" i convida a "tornar-ho a fer"

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José María Aznar ha fet aquest dimarts una crida a "plantar cara amb tota la determinació" contra un pla que desmantella la Constitució, suposa una "autodeterminació camuflada" i posa en risc la continuïtat d'Espanya com a nació. A més, ha advertit que cap estat democràtic accepta una amnistia que legitima una "intentona colpista" i convida a "tornar-ho a fer"

Així ho ha dit en la inauguració del campus que organitza la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en què ha sostingut que "l'entrega del socialisme al secessionisme" a canvi de "mantenir el poder" és "el fet més destructiu" que ha patit la democràcia.

"Els successius governs que han resultat de les aliances de l'esquerra i el secessionisme han liquidat el consens polític", ha condemnat l'expresident espanyol, per advertir alhora que la "continuïtat d'Espanya com a nació" està "en risc".

Després de retre homenatge a l'exministre Josep Piqué --que va ocupar les carteres d'Indústria i Exteriors i era patró de la fundació FAES--, ha augurat que Espanya compta amb "massa crítica nacional" per impedir que el "projecte de desconstrucció nacional" es dugui a terme.

"Cal plantar cara amb tota la determinació a un pla que vol suprimir la Constitució", ha afegit, per afirmar que l'esquerra "irresponsable i insolidària" renega de la Carta Magna.

AUTODETERMINACIÓ "CAMUFLADA"

Segons Aznar, "no serà la primera vegada" que es "posa a prova" els espanyols, perquè el terrorisme i el secessionisme ja han volgut dinamitar la convivència, i ha incidit que Espanya "no pot tornar a la destrucció programada de la nació" ni a la de "vencedors i vençuts".

A més, segons Aznar, "no hi ha cap estat" democràtic que accepti una amnistia que converteix en legítima "una intentona colpista contra la normalitat constitucional" i que és "una invitació a tornar-ho a fer", ni tampoc acceptar "una autodeterminació camuflada" per formar govern.

"Encara hi ha els qui no paren de frivolitzar, dient que això és un exercici sense cost, res més fora de la normalitat que intentar deixar passar un procés d'autodestrucció", ha afegit, després d'assenyalar que "el problema no ve de fora" sinó que està "induït pel PSOE".

Aznar ha assegurat que "ningú amb sentit de responsabilitat" i que estigui "compromès amb l'acord històric dels espanyols" no s'ha de "quedar al marge d'una tasca que ens ha de convocar per assegurar el futur d'Espanya".