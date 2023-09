Aznar crida els ciutadans a "alçar la veu" davant la "humiliació" que pretén Sánchez: "L'amnistia és oblit"

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José María Aznar ha cridat aquest diumenge els ciutadans a "alçar la veu" per conjuminar voluntats contra la "humiliació" que, al seu parer, pretén el socialista Pedro Sánchez volent donar la "impunitat" als condemnats pel procés. Al seu parer, l'amnistia "és oblit", però els espanyols volen "recordar".

"Vull apel·lar tots els ciutadans perquè no callin i no vegin el silenci com una opció responsable, siguin quines siguin les seves idees. Els demano que facin sentir la seva veu i reivindiquin els seus drets, i els espanyols continuem units en una nació de ciutadans lliures i iguals", ha proclamat Aznar en l'acte de protesta contra l'amnistia que ha convocat el PP a la plaça de Felipe II de Madrid i que el PP ha xifrat en més de 30.000 persones.

Aznar ha afirmat que una nació "no pot ser humiliada d'aquesta manera". "L'amnistia és oblit i nosaltres volem recordar. Volem recordar tots els que van treballar perquè Espanya tingués un marc de convivència pacífica", ha declarat, entre aplaudiments dels assistents.

"UN ATAC SENSE PRECEDENTS"

En aquest sentit, Aznar ha dit que s'han concentrat aquest diumenge per dir "alt i clar" que la Constitució i la ciutadania no són "moneda de canvi" per "satisfer colpistes". "Ho diem alt i clar a un Govern central en funcions i un partit que no ha deixat d'afeblir l'Estat de Dret i la Constitució", ha ressaltat.

Per això, l'expresident ha deixat clar que estan disposats a mobilitzar tots els esforços per arribar a tots els ciutadans i insistir en les seves raons amb l'objectiu d'impedir que es "consumeixi aquest atac sense precedents en el marc de convivència de tots els espanyols".

Aznar, que ha expressat el seu suport a Feijóo davant els assistents, ha recalcat que Pedro Sánchez ha "mentit" i està disposat "a tot amb tal de mantenir el Govern central i el poder", parlant ara de "desjudicialització".