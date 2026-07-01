Aznar crida a construir una majoria "centrada i nacional" per "superar el mur" de Sánchez

Marta Fernández - Europa Press
MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José María Aznar ha cridat aquest dimecres a construir una "àmplia majoria centrada i nacional" que sigui capaç de "superar el mur" de Pedro Sánchez, després que La Moncloa hagi acabat sent, segons ha dit, "una delegació madrilenya del secessionisme". A parer seu, "la convivència democràtica implica un nosaltres nacional".
"Aquesta majoria, permeteu-me dir-ho així d'aquesta manera, aquesta majoria serà nacional o no serà. Una àmplia majoria centrada amb capacitat de convocatòria a dreta i esquerra al voltant d'un propòsit reconstructor de dimensió històrica", ha declarat Aznar en la presentació de l'esmorzar informatiu amb la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, organitzat pel Foro Nueva Economía.
Aznar ha advertit que "l'important" de les pròximes eleccions generals no és quan es convocaran sinó "entendre bé què decidiran". A parer seu, seran els comicis "més importants de tota la recent història democràtica" perquè s'hi juga "un canvi de sistema" i "la supervivència o la liquidació" de la nació constitucional i la igualtat davant la llei.
ACUSA SÁNCHEZ DE GOVERNAR "D'ESQUENA" AL PARLAMENT
Després d'acusar Pedro Sánchez de pretendre "governar d'esquena a tot això per pur interès partidista i personal", ha advertit que la situació a Espanya "s'ha agreujat en esclatar els escàndols de corrupció" que afecten el PSOE i el seu executiu, després de criticar que s'hagi subscrit amb "minories radicals un pacte físic pel qual s'entrega l'ànima de l'Estat".
"Pedro Sánchez acaba de formular al país una pregunta retòrica. 'Com no hem de continuar?' Quan un governant es perd el respecte a si mateix i al país, no pot demanar a ningú que en tingui", ha dit, per denunciar "les seves rialles al Congrés" i "la seva falta de respecte a la representació nacional" després que la cambra baixa apovés que se sotmeti a una qüestió de confiança.
Aznar ha afirmat que en aquest moment a Espanya hi ha un govern que és "ostatge voluntari dels seus socis" i que ha convertit La Moncloa en "una delegació madrilenya del secessionisme". I en aquest moment, ha prosseguit, ni Sánchez es planteja dissoldre les cambres o suscitar una qüestió de confiança ni el Congrés pot organitzar una moció de censura constructiva.
"Per què passa això? Perquè d'una banda hi ha un govern decidit a no assumir responsabilitats polítiques, i de l'altra hi ha una majoria purament negativa, que només coincideix a evitar l'alternança i poder consumar així el saqueig de l'Estat", ha manifestat Aznar.