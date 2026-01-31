Aznar i Ana Botella apareixen en les factures de dos paquets enviats per Epstein el 2003 i 2004

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press
MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern José María Aznar i la seva dona, l'exalcaldesa de Madrid Ana Botella, apareixen en les factures de dos paquets enviats pel delinqüent sexual Jeffrey Epstein entre 2003 i 2004, segons es desprèn de documents publicats aquest divendres per l'Administració de Donald Trump.
Els arxius publicats pel Departament de Justícia d'Estats Units mostren una factura de la companyia FedEx d'un paquet d'uns 220 grams enviat per Epstein i el seu llavors parella, Ghislaine Maxwell, el 2 de setembre de 2003 des de Nova York a la Moncloa als destinataris "president i Ana Aznar", que ho van recollir el 4 de setembre.
El segon paquet, que pesava al voltant de 360 grams, es va enviar des de la mateixa adreça però a l'oficina de la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES) al carrer Juan Bravo de Madrid. Aquest enviament es va registrar el 5 de maig de 2004, amb prou feines dues setmanes després que Aznar deixés la Presidència del Govern, i ho van recollir el 10 de maig.
D'altra banda, apareixen els noms de José Aznar, fill de l'ex-president, i d'Alejandro Agag, el seu gendre i exdiputat del Parlament Europeu, en l'agenda telefònica d'Epstein. En aquest arxiu de prop d'un centenar de pàgines, estan els correus electrònics professionals de tots dos. No obstant això, l'aparició d'aquests noms en aquests documents no implica cap irregularitat o conducta il·lícita.
L'ENTORN D'AZNAR ASSEGURA QUE NO HO CONEIX
Fonts de l'entorn d'Aznar han expressat la seva sorpresa pel fet que el nom de l'ex-president del Govern aparegui en aquests arxius desclassificats i han subratllat que ni li coneix ni té ni idea de per què figura el seu nom i es van realitzar aquests enviaments.
"Ni idea. No coneix a aquest senyor de res", han assegurat a Europa Press fonts properes a Aznar, que reconeixen que al Palau de la Moncloa poden arribar molts paquets i enviaments destinats a Presidència del Govern.
Durant la jornada, les autoritats nord-americanes han publicat més de tres milions de pàgines addicionals --inclosos 2.000 vídeos i 180.000 imatges-- dels documents relacionats amb Epstein, un mes després de la data límit que li donava la Llei de Transparència aprovada 'ad hoc' al novembre.