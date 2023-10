Azcón: Sánchez genera desconfiança i l'amnistia és "la representació de la desigualtat"

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Aragó, Jorge Azcón, ha afirmat aquest diumenge que el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, genera desconfiança, i que l'amnistia és "la representació de la desigualtat".

En unes declaracions en la manifestació d'SCC contra l'amnistia a Barcelona, el dirigent popular ha dit que l'amnistia també representa "trencar l'Estat de Dret, la separació de poders i no defensar els jutges ni les forces i cossos de seguretat de l'Estat".

"Si ara a Sánchez li interessa l'amnistia per ser president, que ningú no tingui cap dubte que hi haurà amnistia", ha subratllat.