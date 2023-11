Azcón: el PP posarà el focus europeu en el pacte entre Sánchez i "l'extremisme polític"

Els presidents autonòmics i alcaldes del PP defensaran l'estat de dret en el Comitè de les Regions



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president d'Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que el PP posarà el focus de les institucions europees en el pacte que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha fet "amb l'extremisme polític", i ha afegit que els presidents i alcaldes populars assistiran al Comitè Europeu de les Regions per defensar l'estat de dret a Espanya.

Azcón ha participat en la conferència del PPE 'Camí de la recuperació' celebrada a Barcelona, a la qual assisteixen els principals representants dels populars europeus, i que clausurarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigent autonòmic popular ha recordat que la democràcia espanyola ha tingut amenaces anteriorment, i ha citat el cop d'estat del 23F, l'1-O i el terrorisme.

"Tots volien canviar la democràcia, el nostre estat de dret, i acabaven a la presó. Però ara és radicalment diferent: el govern que hauria d'ajudar que els que volen posar fi a l'Estat de Dret acabin a la presó els treu de la presó. Això és la llei d'amnistia", ha dit.

"Aquest govern, a canvi dels vots que necessita Sánchez, els vol treure de la presó", ha insistit, després d'assegurar que aquest és el gran motiu per la qual calen Europa i el PPE.

"D'aquí a poc temps hi haurà eleccions al Parlament Europeu. Votarem per defensar la separació de poders. Les pròximes eleccions europees tracten sobre qui defensa la democràcia i qui aprofita per seure a la butaca i dormir a La Moncloa", ha afegit.

Ha explicat que fa la seva intervenció en aquesta jornada del PPE en representació dels presidents autonòmics del PP, que en la pròxima sessió del Comitè Europeu de les Regions aniran "amb els alcaldes, a parlar de democràcia i estat de dret".

Sense estabilitat jurídica, ha advertit, és impossible que hi hagi inversió de les empreses i ha expressat la seva preocupació pels retards dels fons Next Generation.

"ENS HI JUGUEM MOLT EN LES EUROPEES"

"Ens hi juguem molt en les eleccions europees. Els diputats del PPE faran que el focus del debat europeu tingui a veure amb el que és veritablement important, que a Espanya hi ha qui està disposat a pagar un preu molt alt", ha dit.

En aquest sentit, ha criticat el pacte de Pedro Sánchez amb el que ha definit d'extremisme polític: "Amb els independentistes, amb els hereus del terrorisme i amb l'extrema esquerra comunista, amb l'únic objectiu de mantenir el poder".

"Mai els espanyols no vam pensar que el mateix Govern d'Espanya atacaria la Constitució. Fins ara el govern defensava la justícia, la igualtat, el pluralisme polític i la independència judicial", segons ell.