Azcón (PP) diu que Sánchez està "comprant poder amb els diners de tots"

MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Aragó, Jorge Azcón, ha acusat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, de "voler comprar poder amb els diners de tots" després que l'executiu espanyol ha suggerit a la Generalitat de Catalunya un "finançament singular" i modificar així el sistema de finançament de les comunitats autònomes.

"El que està fent Sánchez és evident, és voler comprar poder amb els diners de tots" ha sentenciat el president d'Aragó preguntat per la proposta de "finançament singular" que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha suggerit a Catalunya. "El que pretén el PSOE és trencar amb la igualtat, la solidaritat i amb un sistema que és just", ha afegit Azcón en una entrevista a Telecinco recollida per Europa Press.

Així, el dirigent popular ha avisat que Aragó "presentarà batalla" i "lluitarà amb dents i ungles per defensar que Espanya continuï sent un país just i solidari". La qual cosa passa, segons ha dit, "no només per interposar un recurs d'inconstitucionalitat", en considerar que el finançament singular trenca amb la solidaritat territorial, "sinó també per sortir al carrer". "No ens quedarem callats", ha sentenciat.

En aquest sentit, Azcón ha recalcat que el Govern d'Aragó farà "tot el que depengui d'ell" per impedir que la proposta del "finançament singular" arribi a ser una realitat ja que, segons pensa, és una mesura que incompleix la solidaritat territorial emparada per la Constitució.

A més, ha explicat que "es dona la circumstància" que "vol rebre més qui més té", per la qual cosa el PSOE estaria "trencant amb el que el mateix Partit Socialista diu que ha estat tota la seva història i la seva raó de ser: la igualtat". "Tot això per una butaca", ha reblat.