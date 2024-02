Azcón defensarà Aragó de les "ingerències" dels independentistes: "Les nostres comarques orientals no són Catalunya"

L'FNC presentarà mocions a Manresa (Barcelona) i la Masó (Tarragona) per declarar Azcón 'persona non grata'



SARAGOSSA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que defensarà els aragonesos de les "ingerències" dels independentistes i "de la seva absurda teoria neocolonialista dels Països Catalans". Ha afegit: "Les nostres comarques orientals no són Catalunya".

Així s'ha expressat el líder de l'Executiu autonòmic aquest dissabte en un missatge en el seu perfil de la xarxa social X, després que el Front Nacional de Catalunya (FNC) ha avançat que presentarà una moció en els plens municipals de Manresa (Barcelona) i la Masó (Tarragona) per declarar Azcón 'persona non grata' en aquests municipis i a tota Catalunya.

El partit ha expressat que aquestes propostes responen a la intenció del Govern d'Aragó de retirar al català i l'aragonès la consideració de llengües pròpies.

També han criticat que Azcón tingui la "clara voluntat de fer desaparèixer la llengua, la identitat i la cultura catalana en aquest territori, que ara pertany a la seva administració". Per això, insten el Govern a portar aquesta qüestió a tribunals internacionals.

"Els independentistes poden fer totes les bestieses que vulguin. Per molt que m'ataquin, jo no deixaré de defensar els aragonesos de les seves ingerències i la seva absurda teoria neocolonialista dels països catalans. Les nostres comarques orientals són Aragó, no Catalunya", ha manifestat Jorge Azcón.

A Manresa, una ciutat de més de 76.000 habitants, l'FNC té representació de dos escons en un ple local amb 25, liderat per ERC; mentre que a la Masó, un municipi de 297 habitants, el govern local és de l'FNC amb majoria absoluta, amb quatre dels set edils.

MÉS REACCIONS

En aquest sentit, el vicepresident primer del Govern d'Aragó i líder de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, ha afirmat aquest divendres, en un acte de partit, a Ourense, que "ha calgut que arribés VOX per dir que a Aragó no es parla català".

Així mateix, ha comentat que d'aquí a uns dies serà una realitat que aquest contrast legal que té el català a la comunitat autònoma "s'esborrarà i posarem un fre a l'expansió pancatalanista a Aragó".

D'altra banda, l'ordre del dia del ple de les Corts d'Aragó del pròxim dijous, 15 de febrer del 2024, ha inclòs una proposició no de llei (PNL) de CHA en defensa del plurilingüisme a Aragó.

L'objectiu és complir amb el que es disposa, tant en la legislació vigent aragonesa com amb la Carta Europea de Llengües Minoritàries, i disposa: "Les Corts d'Aragó acorda instar el Govern d'Aragó a mantenir la redacció actual de l'article 4 de la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonèss".