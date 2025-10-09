Azcón davant del nou aval del Constitucional a la llei d'amnistia: "Esgotarem totes les vies"

Creu que si Catalunya tingués un model com País Basc o Navarra "el sistema de finançament d'aquest país explota"
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que, davant del nou aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, encara està pendent de conèixer la posició del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: "Esgotarem totes les vies".
En un fòrum del diari 'La Vanguardia' a Barcelona, ha insistit aquest dijous en què "s'ha resolt un recurs, però encara hi ha molts pendents de resoldre", i diu que a ell li sembla extraordinàriament perillós, en les seves paraules, que la Constitució no es respecti i no es compleixi.
"Per a mi que la llei d'amnistia és inconstitucional i que respon única i exclusivament als interessos polítics del president del Govern i dels partits separatistes és un fet. És un fet tan evident com que el president del Govern mai va defensar la llei d'amnistia abans de necessitar els vots dels separatistes", assenyala.
CONDONACIÓ DE DEUTE
Sobre per què rebutja la condonació de part del deute autonòmic, Azcón ha assegurat que ho fa perquè, en les seves paraules, no és veritat: "Els deutes no desapareixen, no te les lleva ningú. Això és un debat que és mentider".
En aquest sentit, assegura que és un "bulo" que els interessos que les comunitats autònomes s'estalviïn vagin a poder invertir-los en educació, sanitat o polítiques socials, ja que apunta que aquest estalvi en interessos, segons la llei d'estabilitat pressupostària, no es pot destinar a despesa.
A més, insisteix que a Aragó els surt a pagar, en les seves paraules, amb la condonació d'aquest deute i que van a defensar que això és un mal negoci per als aragonesos "amb ungles i dents".
FINANÇAMENT SINGULAR CATALANA
Quant a la negociació d'un finançament singular per a Catalunya, a la qual Azcón ha ratllat de privilegiada, assegura que "si avui Catalunya té un sistema de finançament semblat al del País Basc i Navarra, el sistema de finançament d'aquest país explota".
Per argumentar-ho, explica que el País Basc suposa el 6% del PIB d'Espanya, però que Catalunya està prop del 20%: "Si hi ha comunitats autònomes que reben diners de la caixa comuna i hi ha comunitats que aporten a la caixa comuna, i ara Catalunya tots els ingressos que rep els gestionarà directament per a Catalunya, hi ha comunitats que cauran, que rebran menys ingressos", afegeix.
GAZA
Preguntat per la situació a Gaza, creu que el debat de fons de si és un genocidi o no és un bulo d'interès polític, diu textualment, i critica que sigui un element de confrontació i que "el Govern i el president vulguin treure rèdit polític d'aquesta situació".
Ha retret que el Govern d'Espanya "canvia la seva posició perquè busca enfrontament i polarització en aquest i altres assumptes", i qualifica el que ha ocorregut a Gaza de massacre.
POLÍTICA
Azcón ha assegurat que en aquests moments està centrat que hagi pressuposats a Aragó i que no té cap intenció de convocar eleccions anticipades, però que les enquestes donen al PP el millor resultat de la seva història a Aragó, segons ell, i apunta que "Sánchez no convoca eleccions perquè les perd".
Finalment, ha insistit en la necessitat d'una política d'immigració a Espanya "que ordeni la immigració, que permeti la immigració legal que els empresaris estan demandant en molts sectors de l'economia i que això es faci des del Govern".
Entre els assistents a l'acte estava el president executiu del Grup Godó, Carlos Godó, i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.