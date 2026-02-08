Azcón creu que el PP ha fet una "bona campanya", anima a votar i diu que el resultat "se sentirà en tota Espanya"

Ramón Comet - Europa Press
ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Aragó i candidat del PP a revalidar el càrrec, Jorge Azcón, ha manifestat que el Partit Popular "ha fet una bona campanya" per, seguidament, animar a tots els electors a anar a votar aquest 8 de febrer i s'ha mostrat convençut que el resultat d'aquesta jornada electoral "se sentirà a tota Espanya".
Avui és el dia de votar, ha reiterat, el dia en el qual els aragonesos diuen el que pensen perquè tenen l'oportunitat d'expressar la seva opinió. "Jo vull animar-los al fet que ho facin. És importantíssim que tots tinguem l'oportunitat d'anar a votar en aquestes eleccions".
Ha recordat que és la primera vegada que es convoquen unes eleccions autonòmiques només a Aragó, la qual cosa suposa la "oportunitat de parlar només a Aragó, però segur que se'ns escoltarà a tota Espanya".
En declaracions als mitjans de comunicació després de dipositar el seu vot, Azcón ha postil·lat sobre aquest tema: "Avui són les úniques eleccions que se celebren a Espanya i això farà que el resultat que tinguem a Aragó tingui un ressò nacional que d'una altra forma no tindria".
Per això, ha agregat, és "important" que aquest diumenge, que és el dia en la democràcia s'acudeixi a votar. "Els aragonesos tenim l'oportunitat de parlar i dir el que pensem d'expressar la nostra opinió l'aprofitem i és important que tots anem a votar, votar i votar", ha repetit tres vegades.
Sobre el resultat d'aquesta jornada electoral, el candidat del PP ha confiat a guanyar les eleccions, però sobretot ha reiterat el missatge de participació.
"Avui és el dia de la votació, hi haurà temps de fer anàlisi, quan aquesta tarda coneguem els resultats, però avui és el dia d'animar a la gent a votar, que és el més important".
"Avui --ha abundat-- és el dia en el qual tothom ha de saber que les eleccions a Aragó són el dia en el qual tenim la possibilitat d'expressar la nostra opinió en democràcia i que no hem de desaprofitar-la. Avui és el dia en el qual tenim l'oportunitat de dir i d'expressar el que cadascun pensa".
"NO ÉS ADEQUAT"
Ha preferit no parlar de possibles pactes en argumentar que el moment serà a partir de que es coneguin els resultats perquè mentre transcorre la jornada electoral "no seria adequat" fer anàlisis polítiques.
"Els hem hagut de fer durant la campanya electoral, el que no hagi fet les seves anàlisis, el que no hagi fet les seves propostes durant la campanya electoral ha perdut el temps. Jo les he fet", ha resolt.
Azcón ha conclòs en recordar que en aquesta jornada "cal respectar que la gent pugui votar després d'haver reflexionat ahir i sobretot cal animar a votar, votar, votar", ha tornat a repetir.
Acompanyat de la seva dona, la seva filla Belén i el seu fill Jorge, que ha votat per primera vegada, Azcón ha exercit el seu dret al vot en el col·legi Verge del Pilar després de saludar al president i a la vocal de la seva taula electoral. Després de dipositar la papereta també ha encaixat la mà als presidents i vocals de les altres dues taules electorals.
La resta de la jornada ha informat que recorrerà alguns col·legis electorals per saludar als apoderats del seu partit, menjarà amb la família i ja a la tarda seguirà el recompte electoral a la seu que el PP ha habilitat en un hotel de Saragossa.