Azcón, sobre la comunicació del MNAC: "Exigirem un cronograma. No ens deixarem prendre el pèl"

ALMONACID DE LA CUBA (SARAGOSSA), 16 (EUROPA PRESS)

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha assegurat que el seu executiu exigirà un cronograma per complir la sentència i completar la devolució de les pintures murals de Sixena, que són al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), "amb el màxim respecte" a les obres, però "en el termini més breu de temps possible. No volem que això s'allargui en el temps indefinidament", ha advertit.

Així respon Azcón a la incidència d'execució comunicada aquest dilluns pel patronat del MNAC en què al·lega la "incapacitat tècnica" del museu de traslladar les pintures en el termini establert per la llei d'enjudiciament civil.

Aquest calendari de terminis servirà, segons el parer del president aragonès, "per comprovar que la voluntat de les diferents administracions, les catalanes i l'administració general de l'Estat, del Govern de la Generalitat i del Govern d'Espanya, efectivament és que les pintures de Sixena arribin tan aviat com sigui possible a Aragó".

"Jo vull continuar confiant que les diferents administracions que formen part del MNAC, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura, no provaran de dilatar el procediment perquè les pintures vinguin a Aragó", ha confiat.

En aquest sentit, Azcón s'ha mostrat obert a la col·laboració i a la feina conjunta entre les diferents administracions si hi ha "un procediment creïble tècnicament" i un grup de treball "que des del primer moment tingui clar que l'objectiu és complir la sentència".

"A Aragó tenim força paciència i sentit comú, i treballarem, per descomptat que sí, de manera conjunta, però no ens deixarem prendre el pèl", ha avisat.

"Jo el que vull és que no ens enganyin, el que vull és que les pintures de Sixena vinguin a Aragó i ho facin en el termini més breu de temps possible. Tècnicament és possible, però cal posar-se a treballar", ha exigit amb l'objectiu de complir un tràmit que "ja sabíem que tindria dificultats tècniques", ha reconegut.