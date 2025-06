Azcón aprofitarà la Conferència de Presidents per demanar a Illa que compleixi la sentència sobre els murals de Sixena

SARAGOSSA 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, s'ha mostrat convençut que en la reunió de la Conferència de Presidents de divendres a Barcelona podrà expressar al president de la Generalitat, Salvador Illa, la "necessitat de fer complir la sentència del Tribunal Suprem" i traslladar els murals del Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC) al monestir de Sixena (Osca).

Aquesta resolució del TS contra la qual no es pot presentar recurs d'apel·lació posa fi a un litigi que es remunta al 2014 i culminarà amb l'exposició de les pintures murals al Reial Monestir de Santa Maria de Sixena.

"Segur que tenim l'oportunitat de parlar amb el president Illa per demanar-li la col·laboració del Govern de la Generalitat i, tal com vaig dir, poder portar els béns de Sixena de la manera més ràpida possible i per descomptat amb totes les mesures de seguretat", ha recalcat.

Així s'ha referit de manera no explícita als arguments de la Generalitat i el MNAC sobre la "fragilitat" dels murals de Sixena i la seva "sensibilitat" als canvis ambientals arran dels estudis que "constaten que aquestes pintures i les reintegracions no suporten la vibració".