Azcón apel·la a la cooperació per fer complir la sentència de Sixena

SARAGOSSA 29 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha apel·lat a la "lleialtat institucional" i al seguiment dels principis de "cooperació i col·laboració" per fer complir la sentència que obliga Catalunya a tornar les pintures murals del monestir de Sixena (Osca): "No vull pensar que Catalunya té una altra alternativa", ha apuntat.

"Per fi, amb la sentència a la mà, podem celebrar que les pintures murals de Sixena tornen a casa, al lloc d'on mai no haurien d'haver sortit", ha expressat aquest dijous en una roda de premsa després de recalcar l'"indubtable" valor artístic de les obres.

Ha manifestat el desig del Govern d'Aragó que les pintures tornin "com més aviat millor", tot i que ha advertit que "no va d'un dia".

En aquest sentit, ha recordat que el litigi es remunta al 2014, amb el govern aragonès de l'expresidenta Luisa Fernanda Rudi, continuat pel socialista Javier Lambán, per la qual cosa és un procés "llarg" que conclourà amb l'exposició de les obres al monestir de Sixena.

Ha aclarit que Aragó treballa des de fa temps en el retorn dels béns i que és "absolutament possible". De fet, s'ha elaborat un pla per al desmuntatge, el trasllat, la conservació, la restauració i l'exposició de totes les pintures murals, tot i que "creiem que jurídicament aquesta no és la nostra obligació sinó de la Generalitat", que és l'administració que ha estat condemnada.

Així ho ha assenyalat després que aquest dimecres el Tribunal Suprem (TS) confirmés la sentència dictada per l'Audiència Provincial d'Osca que, al seu torn, ratificava l'estimació de la demanda que condemnava el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a restituir les pintures murals a la sala capitular del monestir de Vilanova de Sixena.

El Suprem confirma, en primer lloc, el dret de l'Ajuntament de Sixena a personar-se en aquesta causa, a més de la legitimació del Govern d'Aragó per representar els drets de la comunitat religiosa titular de les obres.

A més a més, considera que el MNAC no és amo de les pintures, sinó que els murals van ser "arrencats" de la sala capitular del monestir de Sixena i van ingressar al museu mitjançant dipòsit.

Sobre el títol que legitimaria el MNAC a tenir les pintures, es tracta d'un document-contracte que no s'ha acreditat i, qui hi figura és la priora del monestir de Valldoreix, que no representava el monestir de Sixena.