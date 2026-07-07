Azcón adverteix de "responsabilitats penals" si no es lliuren els murals de Sixena

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit als responsables d'executar la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre les pintures murals del Monestir de Santa María de Sixena (Osca) de "responsabilitats penals que són indesitjables" si no col·laboren en la mateixa.
Durant l'acte 'afterwork' organitzat per 'El Periódico de Catalunya' aquest dijous a la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmat que no hi ha més possibilitat d'executar la sentència i el retorn, i ha reclamat als responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que "la seva actitud sigui de major col·laboració que la que estem veient a dia d'avui".
Ha sostingut que reavivar aquest debat és crear una polèmica innecessària, i ha assegurat que a Aragó defensaran la propietat d'aquests béns, encara que ha dit que "hagués estat millor una decisió dialogada", però que al no ser possible, ha decidit la Justícia.
"A qui hagi de prendre aquesta decisió, el meu consell personal i a més el meu consell amb la millor intenció, és: executa la sentència i executa-la com et digui el jutge, perquè el contrari et generarà uns problemes que qualsevol entén. La rebel·lia en l'execució de la sentència tindrà una sèrie de derivades en responsabilitat penal", ha expressat.
ESTAT DE LES PINTURES
Sobre si és possible el trasllat sense fer malbé les pintures, Azcón ha sostingut que la sentència així ho contempla: "També dirimeix sobre si és factible o no executar la sentència amb el trasllat i no deixa dubtes" i que a més el ministeri de Cultura s'ha negat a fer un informe que digui el contrari.
I ha ironitzat amb els trasllats que es van fer al segle passat: "Em vols dir que als 80 i als 90 podien viatjar a Nova York i que ara que volem tornar a arribar a la Lluna no som capaços que les pintures vinguin a Aragó?".
REUNIÓ AMB ILLA
El dirigent popular també ha criticat la posició del president de la Generalitat, Salvador Illa, després d'explicar que, en una breu reunió que van mantenir al maig de 2025, Illa li va assegurar, segons Azcón, que compliria la sentència: "El president d'Illa em va dir una cosa i la realitat està sent radicalment la contrària".
"El que el president em va dir és: 'Quan hi hagi sentència, quan el Tribunal Suprem dicti sentència sobre Sixena, anem a fer una cosa: ni tu nomenes un polític, ni jo nomeno un polític, anem a nomenar tècnics, i que els tècnics de les comunitats autònomes col·laborin en tot el que tinguin perquè complim la sentència'", ha explicat.