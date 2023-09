Ayuso sosté que Puigdemont "ha posat de genolls" Sánchez perquè li parla "com un súbdit"

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostingut que "amb l'1,6% dels vots" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ha posat de genolls" el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i creu que el líder del PSOE li parla "com un súbdit".

Per la presidenta, políticament s'està "en mans d'unes minories l'única ideologia comuna de les quals és el ressentiment contra aquesta Espanya" de la Transició. Es tracta, segons la dirigent autonòmica, de "minories sobredimensionades pels defectes de la llei electoral i per la deriva de Pedro Sánchez, que va arribar al poder posant-se en mans, des del primer moment, d'aquestes minories".

"Ara ens surten amb una amnistia perquè necessiten esborrar els delictes dels seus socis, tapar-se entre ells, i així mantenir-se en el poder. Formen un front que es protegirà davant qualsevol il·legalitat: corrupció, malversació, com ja ha anat passant...", ha remarcat.

Així ho ha traslladat en una trobada del diari 'El Mundo', en què ha destacat que "l'amnistia no només perdona delictes" sinó que fa que "aquests comportaments no siguin delicte". "Ve a dir que se'ls va condemnar injustament, que no som un estat de dret", ha manifestat.

Per la presidenta madrilenya, no hi ha dubte que intentaran "que n'hi hagi, tot i que s'inventin un nom nou a la fàbrica de La Moncloa tipus 'alleujament penal resilient per a la pluriidentitat' o 'procés progressista d'alleujament democràtic per la pau i l'avenç dels pobles'. A parer seu, l'amnistia serà "un dels fraus més grans" de la història d'Espanya, "una ignomínia" que pot costar "la supervivència com a nació".