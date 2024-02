Ayuso es reivindica com a "fatxa" després de la versió sobre ella de 'Zorra'

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha reivindicat com a "fatxa" aquest dilluns després de la versió del programa d'humor 'Polònia' de TV3 sobre ella de la cançó 'Zorra' de Nebulossa, guanyadora del Benidorm Fest que representarà Espanya a Eurovisió i ha defensat la gestió del seu govern.

"Si a mi em dius que, per exemple, obrir l'aixeta a qualsevol casa de Madrid i que hi hagi aigua, és de ser fatxa: 'Aquí hi ha la fatxa'. Si abaixar impostos a la gent que s'esforça a Madrid, a la gent, als autònoms, als comerciants, i ajudar-los amb la seva vida, és fatxa: 'Aquí em teniu'", ha subratllat la presidenta madrilenya.

En unes declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, Ayuso ha rebut amb humor la paròdia titulada 'Fatxa' que el programa d'humor satíric de TV3 ha fet sobre ella versionant la cançó de 'Zorra'. "No sé si m'agrada més l'original o aquesta", ha ironitzat Ayuso, que ha recalcat que s'estima més que li diguin "periodista o política o dona".

En aquesta línia, ha defensat la seva gestió i ha criticat que a Madrid tot es qualifica de "fatxa" perquè som a la "fatxosfera". "Estem fent grans coses, crec que el millor a Madrid en molt temps, i aquest és el meu moment", ha resolt.