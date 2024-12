Ayuso rebutja un finançament singular per a Catalunya per "il·legal i inconstitucional"

C. Ortiz - Europa Press

SANTANDER 13 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rebutjat aquest divendres un finançament singular per a Catalunya en considerar-ho "il·legal i inconstitucional" i ha criticat que s'afavoreixi "un Govern de Catalunya amb el doble de consellers, sous, organismes públics i ambaixades".

Així ho ha traslladat la dirigent madrilenya, segons fonts de l'executiu autonòmic, davant el president espanyol, Pedro Sánchez, i la resta dels seus homòlegs en la Conferència de Presidents, que se celebra al palau de La Magdalena de Santander.

"Vull saber si continuarem amb el tema del contingent català i si ens continuarem enganyant. M'agradaria saber per què no parlem de les xifres clares. Ara mateix nosaltres estem recaptant amb els nostres propis impostos prop de 103 milions d'euros i Catalunya 40. És a dir, que amb l'infern fiscal al que sotmeten les classes mitjanes catalanes no estan recaptant més ni molt menys", ha exposat Ayuso.

A parer seu, "no es respecta la voluntat dels madrilenys a les urnes quan han votat lliurement llibertat en els impostos, llibertat en les empreses, llibertat en les polítiques d'habitatge".

Així, ha sostingut que, com diuen "els experts, els tècnics d'Hisenda i la Constitució espanyola", "el concert és il·legal i per descomptat, és inconstitucional". "Tot i que en aquestes alçades de la vida, ja m'espero qualsevol cosa... Jo el que vull saber és com es permetrà que 2.350 milions que anaven a la caixa comuna de les comunitats autònomes es perdin o els 30.000 que van a l'Estat", ha reclamat a continuació.

També ha preguntat per què "es condonarà les desenes de milers d'euros que deu, per exemple, el Govern català", "prop de 70.000, quan tenen el doble de consellers que d'altres" a banda de més "sous" i "organismes públics". "Jo respecto que cadascú tingui el que li doni la gana, però que no em diguin després que estan infrafinançats", ha etzibat.