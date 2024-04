Ayuso rebutja el "cop" contra la unitat nacional "programat i per etapes" i avisa: "L'amnistia ens trenca a tots"

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emmarcat aquest dilluns la llei d'amnistia en "un cop contra la unitat nacional, la democràcia i l'estat de dret programat i per etapes" i ha alertat que "ens trenca a tots", inclòs el PSOE.

"El Govern central ha fet bandera del frontisme, de la mentida i de trair el mandat de les urnes, les institucions i la mateixa Constitució, la millor de la nostra història", ha denunciat durant la seva intervenció en la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, en què els barons autonòmics del PP mostren el seu rebuig a la proposta que s'està tramitant actualment a la cambra alta.

Ayuso, que ha criticat durament que el Govern central no hagi estat present en el debat, ha denunciat que siguin temps "de reescriure la llei a favor de delinqüents condemnats, de millorar només la vida de violadors i que un pròfug de la justícia dicti al Govern central, des de Suïssa o Bèlgica, amb un mediador salvadorenc, quin ha de ser el rumb de la nació espanyola".

"No és normal, ni a Espanya ni a cap país democràtic, que el govern depengui dels qui tenen com a objectiu declarat liquidar la nació", ha remarcat, alhora que ha insistit que "no és normal que s'amnistiï delinqüents per mantenir-se en el poder a qualsevol preu, i menys encara que siguin els delinqüents els qui redactin els termes d'aquesta norma d'amnistia i ho facin obertament i indissimuladament, amb successives humiliacions públiques, perquè quedi clar qui mana".

La presidenta madrilenya ha rebutjat que aquesta llei es vulgui aprovar "per la convivència" o "per Catalunya". I és que considera que els nacionalistes només necessitaven "un govern feble, sense principis i a la desesperada" per assolir els seus objectius.