Ayuso presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu govern ha presentat aquest dilluns un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia, "en defensa de la igualtat de tots els espanyols davant la llei, de la seguretat jurídica i la divisió de poders", i ha demanat les recusacions dels magistrats Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo i Laura Díez.

"Ja vam avançar que el PP i la Comunitat de Madrid no ens quedaríem de braços plegats davant el pitjor acte de corrupció política de la història de la nostra democràcia", ha manifestat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum.

Per la dirigent madrilenya, es tracta d'una llei "escrita al dictat dels qui van provar de donar un cop d'estat des de Catalunya, arbitrària i obscenament inconstitucional". Suposa, a parer seu, "un altre pas més" del president, Pedro Sánchez, "en la seva operació de destrucció de l'estat de dret per continuar en el poder per la mínima".

"Ara com desfem tant de mal? Com pensen que podem empassar amb la mentida que això es fa per la convivència, si sabem com tots els socialistes abominaven l'amnistia per inconstitucional?", ha preguntat a continuació.

Ayuso ha explicat que el Govern madrileny considera que "en la tramitació parlamentària d'aquesta llei, a més, s'han infringit diversos preceptes de la Constitució i del Reglament del Congrés", la qual cosa ha donat com resultat "una reforma encoberta de la Constitució".

Quant a les recusacions, ha sostingut que les demanen, entre altres raons, "per la seva pública i notòria vinculació amb el PSOE, partit que va presentar la llei d'amnistia", la qual cosa "els inhabilita per enjudiciar la constitucionalitat d'aquesta llei". "Aquest és el motiu pel qual l'exministre Campo ha demanat abstenir-se, debat que es mantindrà aquest dimarts", ha recordat.

"Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè no puguin atropellar la nostra Constitució i enfonsar Espanya. En aquest procés, tot allò que dona sentit a Espanya com a nació: el Senat, la monarquia, la Constitució i les regions i especialment la Comunitat de Madrid, som l'objectiu", ha alertat, alhora que ha sostingut que aquest "govern no admet cap crítica ni respecta la pluralitat ni la veritat".

Les comunitats autònomes governades pel PP han decidit apurar el termini per a la seva "allau" de recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia. Acaba el dimecres dia 11 i tenen previst interposar els recursos entre aquest dilluns, com Madrid, o dimarts. Dijous passat el Grup Popular, amb la signatura dels diputats i senadors, va registrar el seu.