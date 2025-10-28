Ayuso no valora els possibles pactes sobre una moció de censura a Sánchez

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no valora els possibles pactes sobre una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, però ha recordat que el líder de Junts, Carles Puigdemont, només vol "mantenir el caos".
"No em correspon a mi decidir els pactes a nivell nacional per a Espanya", ha afirmat la presidenta autonòmica en unes declaracions als periodistes a Torrejón de Ardoz (Madrid).
Així ho ha expressat després que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi parlat sobre una possible moció de censura per fer fora Pedro Sánchez del palau de La Moncloa i hagi dit que li agradaria que Junts "concretés" la seva posició després de recordar que dijous acaba el termini que els postconvergents han donat a la militància perquè es pronunciï sobre la ruptura amb el PSOE.
La presidenta madrilenya ha valorat que si Puigdemont no trenca amb el Govern central "el que és clar és que només vol mantenir el caos, que és en el que està com a independentista". "Li interessa més el caos que la governabilitat d'Espanya", ha expressat.