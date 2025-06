Ayuso no es posarà auriculars en la Conferència de Presidents i acusa el Govern central de "provincianisme"

"Tot el que m'hagin de dir als passadissos en castellà o ho diuen dins en el mateix idioma o me n'aniré", afirma

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dijous que no pensa posar-se cap orellera en la Conferència de Presidents d'aquest divendres, en la qual per primera vegada es permet l'ús d'idiomes cooficials, i ha acusat el Govern d'Espanya de fer "provincianisme amb el secessionisme català", ja que es tracta d'"una corruptela que no pensa pagar des de la Comunitat de Madrid".

En la sessió de control de l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha afirmat que té "poques" expectatives de cara a aquesta reunió, ja que ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, la fa servir per "glorificar-se", si bé ella hi assistirà "per coherència".

"Volem escoltar els presidents autonòmics que, insisteixo, són els protagonistes d'aquest dia. Per no menysprear els catalans, perquè si sempre reivindiquem la presència de l'Estat a Catalunya, doncs ara farem exactament el mateix", ha subratllat.

Si bé ha ressaltat que dirà al Govern central que el que pretén és "una absoluta vergonya" i que tot el que li hagin de dir als passadissos en castellà "o ho diuen dins en el mateix idioma" o se n'anirà.

"Ja veuré què faré amb aquestes orelleres, ja us ho dic que no me les penso posar. Perquè en lloc de defensar l'espanyol a tot arreu, el que fan és fer servir el català, la llengua dels catalans, per fer provincianisme amb el secessionisme català", ha denunciat.

Ayuso ha posat el focus en la importància de parlar d'habitatge, la llibertat de l'educació, l'energia i la convivència de les renovables amb la nuclear, mentre Espanya "continua patint la vergonya d'amagar per part del govern que va passar amb l'apagada".

Sobre Catalunya, ha indicat que no permetrà que es creï "una nació paralegal amb els diners de tothom i trencant l'estat de dret i la Constitució i molt menys a mans del Constitucional".