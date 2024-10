Ayuso, sobre una moció de censura amb Junts: "Amb aquells que menyspreen Espanya no aniria enlloc"

MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit aquest dimarts que "amb aquells que menyspreen Espanya no aniria enlloc perquè no són de fiar".

Així s'ha pronunciat en unes declaracions als periodistes, després d'inaugurar una exposició sobre Lorenzo Caprile, a la Sala Canal de Isabel II, sobre les declaracions de la presidenta de Junts, Laura Borràs, qui ha assegurat que el seu partit no descarta donar suport a una moció de censura del PP al president del Govern central, Pedro Sánchez.

Junts ha esgrimit que no descarten "absolutament res" i que els seus vots "no es poden donar per fets en cap cas". Això sí, per ara, ha indicat que estan concentrats "en el compliment d'uns acords" subscrits amb el PSOE.