Ayuso lliura a Milei la Medalla Internacional, lloa la seva "fermesa i coratge" i alerta de "projectes totalitaris"

Apunta al fet que "cap projecte reformista, sincer, valent i compromès està exempt de les més cruels crítiques"



MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lliurat aquest divendres al president d'Argentina, Javier Milei, la Medalla Internacional de la Comunitat, lloant la "fermesa i coratge" amb la qual està impulsant unes mesures "que sonen a aire fresc" i alertant de "projectes totalitaris".

Tots dos han mantingut una trobada d'aproximadament 45 minuts, a la Real Casa de Correus, seu de la Presidència autonòmica, engalanada per a l'ocasió. Després d'aquest, Milei ha signat el llibre d'honor i els dos han pres la paraula en una compareixença conjunta davant dels mitjans.

Ayuso ha començat la seva intervenció incidint que és "un immens honor" rebre'l, així com que els produeix alegria que aquesta visita sigui just ara, "quan la nació argentina està ressorgint amb força, i se'n parla pertot arreu, tota l'estona", quelcom que, de "manera més modesta", segons la presidenta, passa també amb Madrid.

"Argentina i Espanya, i especialment aquí a Madrid, tenim molt en comú: compartim un idioma, una cultura, una història, i milers de persones que cada any van i tornen... Així ha estat durant segles entre aquestes dues nacions germanes", ha subratllat la dirigent regional, que ha remarcat que també comparteixen el no conformar-se.

Així, ha defensat que tots dos saben que "tot pot i ha d'anar a millor", que han de ser "generosos, entregats i valents" i que de l'única cosa que poden penedir-se és del que no van fer "tenint l'oportunitat i l'obligació de deixar un país i una regió" millors de les quals les hi van trobar.

REIVINDICA LA COMUNITAT

Ayuso ha reivindicat que la Comunitat "es regeix sota una economia social de mercat", que són "el motor econòmic d'Espanya", on la persona està Al centre de les seves "polítiques", que defensen "la llibertat i la vida com els dos béns més preuats que té l'home així com la família, l'empresa i també la cura del que es queda enrere per diferents motius".

"Aquí tots som únics, insubstituïbles i iguals davant de la llei i les oportunitats. Lluny del col·lectivisme empobridor, la cultura de la subvenció per crear xarxes clientelares i el vot captiu. Treballem sense oblidar que hi ha qui necessita més atenció, com la infància, la discapacitat, la dependència i els grans. Com mereix reconeixement i respecte qui crea llocs de treball amb el patrimoni dels seus fills i els negocis dels quals, com la propietat, són sagrats", ha subratllat.

Així, ha tret pit que tenen "una forta classe mitjana que no mira per sobre de l'espatlla a ningú ni per la seva butxaca per ni el seu origen però que treballa molt i mereix els millors serveis públics amb la menor fiscalitat i una burocràcia assumible".

En aquest punt, ha destacat que a la regió no hi ha impostos propis, que hi ha llibertat d'horaris comercials i que els ciutadans poden triar l'hospital, metge, infermera i col·legi que prefereixen així com els seus serveis públics són "admirats al món sencer".

I sobretot, la cap de l'Executiu regional, ha assenyalat que a Madrid són "alegres, braus i de carrer". "Ens agrada la vida en comú i saber que sobre la base de l'esforç i el sacrifici de cadascun tot és possible, sense necessitar el tutelatge de l'administració ni del polític. A Madrid es ve a que et deixin viure en pau", ha traslladat.

En aquest punt, ha defensat que "aquest mestissatge que també es produeix entre classes socials", els "fa ser una regió segura, que sent admiració per les Forces i Cossos de Seguretat, les institucions, l'Estat de Dret, la Corona tan ben representada per la seva Majestat el Rei Felip VI" i la Transició.

CRITICA A QUI PRIORITZA "DEMOCRÀCIA POPULAR A LA LLEI"

"A Madrid s'és madrileny de l'Argentina des del primer dia. Ens sentim orgullosos d'aquesta gran aliança que és la Hispanitat, és a dir, la unió de 600 milions de persones que veiem la vida sota valors occidentals", ha asseverat. Ayuso ha incidit que aquesta "gran aliança" ha de ser cuidada per totes les democràcies liberals "als dos costats de l'Atlàntic davant dels projectes lliberticides que estan arruïnant nacions senceres".

"Tots van començar per l'assalt a la separació de poders i la Justícia, anteposant el que anomenen democràcia popular a la llei, és a dir, la llei de la selva, del més fort", ha alertat. Per a la dirigent, "aquests projectes totalitaris odien la construcció, el treball, el respecte a la veritat i la realitat i per sobre de tot, la llibertat".

Ayuso ha sostingut que "la llibertat d'expressió, la premsa i la cultura lliures, l'empresa, l'autònom i la propietat privada són els seus primers objectius" i per això no dubten "a prendre decisions arbitràries i matar qualsevol incentiu amb impostos voraços".

"Així és com la que anés una de les nacions més riques del món, ha anat perdent empreses, esperança, prosperitat i joventut fins a caure en uns índexs de pobresa inassumibles... I així han deixat a l'Argentina", ha lamentat Ayuso, qui ha tornat a insistir que milions de persones d'Argentina, veneçolans o cubans els alerten del que pot succeir, perquè venen "del futur".

MESURES QUE SONEN A "AIRE FRESC" A ARGENTINA

En aquest punt, s'ha dirigit a Milei per assenyalar que aquesta tarda "milers d'argentins" estan seguint-lo "desde les cases" o en la Porta del Sol "amb la il·lusió" de tenir-lo a prop "després de llargs anys vivint fora de la seva terra".

La presidenta ha fet al·lusió al fet que aquest ha heretat "una situació econòmica extrema", amb la meitat de la població "sumida en la pobresa, amb una inflació que supera el 200% i amb serioses dificultats fins a per pagar els salaris de mestres i de metges" però està encarant "amb fermesa i coratge" unes mesures que sonen "a aire fresc en tot el continent americà, però també a Europa".

Ayuso ha assegurat que els bancs espanyols han recolzat les seves decisions i ara "l'Argentina està en el mapa internacional com no es veia des de fa anys, i això sempre és una trucada a la inversió, a la confiança, a l'esperança".

LA LLIBERTAT "VAL LA PENA"

"La defensa de la llibertat sempre val la pena, per moltes amenaces que rebi, i es defensa exercint-la. Per això reps aquesta Medalla Internacional de la Comunitat, com abans altres mandataris, la labor dels quals sempre s'ha exercit amb la llibertat com a bandera", ha defensat. Es tracta, segons ha exposat, de "un senzill gest de cortesia" que desitgen que li acompanyi durant els anys que estigui al capdavant del Govern i perquè li recordi que a Madrid cuiden als seus compatriotes.

"Llibertat és triar, és responsabilitat i és assumir conseqüències. Per a ells i per a nosaltres com a governants no no hi ha cap altre desafiament més honrós. En aquest camí cadascú prendrà les seves decisions i no sempre seran les mateixes, no fa falta. Sé que molts no ho entenen i tampoc pretenc detenir-me en això. Però hi haurà molts paral·lelismes, molts més, en cada ocupació que es creu, en cada negoci nou que s'obri, en cada jove que trobi la seva oportunitat gràcies a mesures liberals a Argentina i a Madrid", ha subratllat.

Ayuso ha admès que "aquesta defensa té un preu a pagar", perquè "cap projecte reformista, sincer, valent i compromès està exempt de les més cruels crítiques". "Per a molts, la por a perdre poder i privilegis és major que les ganes de llançar-se a canviar el que no funciona i governar des de la veritat, tractant als ciutadans com a adults", ha dit.

Finalment, ha desitjat que Argentina i Espanya "mai trenquin els seus vincles històrics", que continuïn visitant-se uns a uns altres "malgrat les discrepàncies polítiques, que la llibertat canviï la vida de milions d'argentins" i que les mesures de Milei "sempre encertin".