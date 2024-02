Ayuso sobre l'amnistia: les lleis no s'escriuen "al dictat" dels qui les incompleixen

MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertit aquest dijous en referència a l'amnistia que "les lleis no s'escriuen al dictat dels qui les incompleixen" i que "tampoc no es poden posar a l'albir d'uns quants" perquè "tothom ha de ser igual".

Així ho ha traslladat durant la inauguració de la nova seu de l'Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, en què ha destacat que ningú com els mateixos procuradors "entenen la importància de protegir l'estat de dret".

"Per aconseguir-ho necessitem, per tant, garantir l'estricte respecte a les lleis i a la independència judicial. És l'única manera que, efectivament, així les persones siguin lliures i les societats puguin créixer i progressar de manera pacífica", ha subratllat a continuació.

Ayuso ha destacat que Sa Majestat el rei Felip VI va recordar en el discurs del 6 d'octubre del 2017 i aquesta mateixa setmana, que si no es respecten les lleis o si es posen al servei d'uns quants "no hi ha convivència democràtica possible en pau i llibertat, ni a Espanya, ni enlloc". "Els primers cridats a respectar-la són els governants públics, obligats a complir i fer complir la llei", ha remarcat.

La dirigent madrilenya ha subratllat que "els principis constitucionals tenen una tasca fonamental", ja que ordenen "un sistema polític basat en la llibertat i la igualtat davant la llei".

Considera que "les seves línies fonamentals són el reconeixement al pluralisme polític, el respecte a l'imperi de la llei, la garantia dels drets fonamentals i la independència judicial", conquestes d'un "sistema garant i segur i que no es pot amenaçar mai".

Ayuso ha incidit que és cert que s'està davant una "situació inèdita" però ha celebrat que "no hi havia hagut mai una resposta tan contundent per part de tota l'administració de justícia".