Ayuso insisteix que "els privilegis per a Catalunya són una aixecada de camisa" i acusa Sánchez d'envair competències

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit que "els privilegis per a Catalunya són una aixecada de camisa per a la resta" i ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'envair competències madrilenyes.

Així s'ha expressat a través de la xarxa social X amb l'enllaç d'una notícia del diari 'ABC' en què informen d'una presumpta singularitat en energia nuclear per a Catalunya, promesa a Junts i ERC. "Els privilegis per a Catalunya són una aixecada de camisa per a la resta d'espanyols: no rebrà immigrants i serà l'única a mantenir l'energia nuclear", ha lamentat Ayuso.

"Sánchez envaeix competències de la Comunitat de Madrid, com la universitat o l'autonomia fiscal, mentre dona tota mena de prebendes a Catalunya. Tot il·legal", ha condemnat Díaz Ayuso.