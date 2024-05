Ayuso sobre Illa: "És aquest cavall de Troia de l'independentisme xenòfob i frontista"

Demana el vot per a Fernández davant de la "corruptela" de l'independentisme

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticat aquest dilluns al candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, que "no és l'esperança del constitucionalisme moderat. És aquest cavall de Troia de l'independentisme xenòfob i frontista".

Ho ha afirmat en un míting a la plaça Artós del barri de Sarrià de Barcelona junt amb el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, i el president del grup municipal en l'Ajuntament, Daniel Sirera.

Ayuso creu que Illa ha propiciat que l'independentisme es multipiqui; l'ha acusat de mentir, posant com a exemple el seu canvi de posicionament amb l'amnistia, i l'ha titllat com el pitjor gestor de la pandèmia a tota Europa: "A més de pèssim gestor, és un excel·lent mentider".

"TANCAR L'AIXETA" A L'INDEPENDENTISME

Ha demanat el vot per a Fernández davant de l'independentisme, que defineix com un negoci: "És una corruptela que no té fi perquè, com tot negoci, tendirà a perpetuar-se i a créixer. No té fi fins que se li tanqui l'aixeta".

Als independentistes els ha acusat textualment de voler separar a Madrid i a Catalunya amb un relat victimista i buscant l'enfrontament: "Vull que Madrid i Catalunya segueixin creixent juntes. Ja n'hi ha prou d'enfrontar-nos".

"Sempre igual: abstrets, en identitats fabricades per dividir-nos. Nosaltres? No, senyor. Com millor li van a aquests independentistes separatistes, pitjor li està anant a tots els catalans. Això sí, excepte aquells que viuen pegats al poder", ha assenyalat.

Per això ha demanat als independentistes que "deixin d'estendre la podridura i el que no funciona a Espanya sencera" per igualar a la resta d'espanyols a la baixa, ha dit.

PP, "DETERMINANT" EN EL 12M

Davant d'aquest escenari, Ayuso ha defensat que la veu i el projecte del PP han de ser determinants en aquestes eleccions: "Hem de tornar a ser la veu que érem, aquest contrapès que deia no a aquests excessos i a aquest totalitarisme que està enfonsant Catalunya".

Per això ha recalcat que aquest diumenge en les eleccions hi ha dues opcions: el projecte independentista o el que defensa el PP, "una Catalunya lliure i pròspera per a tots".

També ha agraït el suport rebut durant la seva visita al barri de Sarrià de Barcelona abans del míting i ha dit que tornar a Catalunya és sempre ser a casa, on ha recordat que ha acudit unes 10 o 12 vegades: "Cada dia m'hi sento millor".