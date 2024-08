Ayuso: El Govern central "s'abandona al nacionalisme català buscant la destrucció d'Espanya"

Diu que Madrid no es quedarà "quieta" davant una Espanya "federal plurinacional i il·legal"



MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat contra el Govern central per "abandonar-se al nacionalisme català" i buscar "la destrucció d'Espanya" amb "pactes ocults", després del nou govern de la Generalitat del socialista Salvador Illa.

En declaracions als mitjans després de l'acte de les Palomas de Bronde a la Casa de la Vila, ha dit que els ciutadans "no són iguals" perquè Espanya "és un país de contrastos i de peculiaritats", però "sí han de ser iguals davant de la llei i les oportunitats". "Quina classe de federalisme ens imposaran ara?", ha preguntat.

"No acabo d'entendre per què els càrrecs socialistes de tota Espanya s'abandonen en mans del nacionalisme català, dels seus privilegis, i en el seu propòsit de destrucció de la nació. Deia Nicolás Redondo en aquests dies que aquesta tasca ens reclama a tots, de manera singular als socialistes que consideren que Espanya és una nació, i que abans de la seva militància està la seva ciutadania", ha opinat.

En aquest sentit, ha acusat el Govern de Pedro Sánchez d'assumir "privilegis a mans de persones que odien Espanya" i no buscar "el millor per als catalans". "Estan buscant la destrucció d'Espanya sencera, que és com treballa el nacionalisme", ha explicat.

"El nacionalisme és destrucció, és odi, és impunitat i també és acabar amb la sobirania, amb la Constitució, amb la veritable igualtat que és la que es dona davant de la llei, davant de l'Estat de Dret, davant de les oportunitats", ha afegit.

VEU MANCA D'INVERSIÓ EN CCAA "LLEIALS"

En aquesta línia, ha retret al Govern una manca d'inversió en les comunitats "lleials amb Espanya" i que "no importen" a l'Executiu. "Crec que arrencant Catalunya d'Espanya no vindrà res de nou ni de bo. Res de bo es pot construir quan es fa d'aquesta manera", considera.

"Des de Madrid ens neguem a la creació d'una suposada Espanya federal plurinacional i laica que és il·legal, que atempta contra la sobirania nacional i que, per descomptat, afectarà als recursos de tots els espanyols i altres comunitats autònomes que tenen problemes veritables", ha avisat.

"Quina classe de federalisme ens imposaran ara, a esquenes, per descomptat, de la Constitució de tots i damunt al marge de la llei?", ha preguntat, i ha criticat que "durant aquesta setmana hi ha hagut pactes ocults, res de debat i tot de manera profundament autoritària".

"Després tenim el cas de Puigdemont, que ja voldria per a ell el mateix dispositiu que es va posar per a Begoña Gómez per evitar-li la foto a Plaça de Castella", ha afegit.

"Intentaran que allò que és inimaginable es converteixi en obligatori, normal, ens repetiran fins a la sacietat les mateixes mentides de la convivència, que som tots molt moderats. Des de Madrid no quedarem quiets i apel·larem a ser nostra millor versió d'aquesta regió al servei de tots, al servei d'Espanya sencera, de la nostra sobirania, de la nostra igualtat enfront de la llei, les oportunitats i la Constitució", ha dit.