Ayuso espera que Catalunya mantingui el seu GP de Fórmula 1

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestat que espera que l'arribada de la Fórmula 1 no signifiqui que Catalunya perdi el seu Gran Premi, perquè no vol que "cap projecte de cap tipus se'n vagi de cap regió espanyola".

En unes declaracions als periodistes, després de l'acte de presentació del Gran Premi d'Espanya que arribarà a Madrid el 2026, a Ifema, la dirigent autonòmica ha indicat que no sap si la Fórmula 1 continuarà a Barcelona i ha recordat que no depèn d'ells decidir-ho.

"A mi per descomptat m'agradaria que continuessin a Barcelona. No vull que cap projecte de cap tipus se'n vagi de cap regió espanyola. M'agradaria que continuessin els dos però evidentment això no depèn de nosaltres. El que farem és estar al servei de les altres regions perquè això sigui una oportunitat per a totes", ha traslladat la dirigent madrilenya.

La presidenta autonòmica ha compartit que a Madrid estan "molt contents" amb l'arribada de la Fórmula 1 i donaran "el millor" de si mateixos. Comencen "una etapa des de zero" amb "molta il·lusió" i demostraran que estan "preparats".