Ayuso diu que el Govern central és legítim però no ho és el seu projecte "perquè ningú el coneixia"

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que el Govern central és legítim perquè emana d'un Congrés triat a les urnes i no qüestiona la seva legitimitat, però sí que ho fa amb el seu projecte perquè "ningú el coneixia".

En la trobada informativa 'Madrid, regió oberta' organitzat per 'La Vanguardia' a Barcelona aquest dimarts, Ayuso ha sostingut que representants de l'Executiu i diputats deien que "l'amnistia era un despropòsit, un atropellament, que anava contra la convivència".

"Em sembla una estafa dir que vas a fer una cosa i després despertar-te amb un projecte completament diferent", ha assenyalat.

Així mateix, ha afirmat que hi ha "una gran part de socialistes que són conscients que això no està bé i que això és una enganyifa" però que, ha dit textualment, tenen un escó, hipoteques, fills, i no volen sortir de la política.

"De fet, si es fixen, cada vegada que algú no té la responsabilitat d'escó i no ha hagut de votar l'amnistia et diu 'jo si arribo a ser el que està aquí no ho hagués fet', tipus Page", ha dit en referència al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.

L'AMNISTIA "NO HI CAP" EN LA CONSTITUCIÓ

Ayuso ha criticat el president reelegit del Govern central, Pedro Sánchez, de prometre als independentistes tot el que demanaven, i ha assegurat que "l'amnistia ni cabia abans ni hi cap ara en la Constitució".

"Fa res, Sánchez volia ficar a la presó a Carles Puigdemont, i ara li demana perdó, l'amnistia, li posa escorta, negocia amb ell a l'estranger i li accepta els relators internacionals. I als qui volen asseure en la banqueta és als jutges que l'anaven a jutjar", ha expressat Ayuso.

En preguntar-se-li per si el PP té alguna proposta per a la convivència de Catalunya amb la resta d'Espanya, ha respost: "El que hi ha està molt bé, no? Es diu Espanya, es diuen 17 comunitats autònomes, una nació de segles".

Ha sostingut que Espanya ha estat una de les nacions importants en la història en la qual, segons ella, "han fabricat un problema, un conflicte per viure del conflicte".

FEIJÓO

Preguntada per si vol substituir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al capdavant del partit, Ayuso ha assegurat: "Res m'agradaria més en aquesta vida que Alberto Núñez Feijóo fos el president del Govern central i que ho hagués estat des del mes de juliol".

Així, ha assenyalat que el juliol va ser "un dels mesos més difícils" de la seva vida per molts aspectes, i que esperava que es produís un canvi al Govern d'Espanya.

"Això evidentment no ha estat així, però tenim una àmplia representació dels ciutadans que ens estan mirant i que ens demanen que seguim treballant de la mateixa manera", ha resolt.

