Ayuso diu que "aixecar-se i anar-se'n és un gest sense més ni més": "Ens volen fer sentir estrangers a Espanya"

Insisteix que Espanya "no és una nació plurinacional" i demana replantejar la Conferència de Presidents

MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat que "aixecar-se i anar-se'n en política és un gest sense més ni més" després de marxar de la reunió de la Conferència de Presidents i ha insistit que Espanya "no és una nació plurinacional".

"(Salvador) Illa durant la seva primera intervenció va fer la seva benvinguda en català, llengua cooficial a Catalunya. Per a molts catalans no només és passional sinó que és la seva llengua per damunt fins i tot de l'espanyol. Altres presidents autonòmics van fer el mateix i van saludar en gallec i em sembla bé, però tota la resta em sembla inapropiat. Ens volen fer sentir estrangers a Espanya", ha defensat en una entrevista a la COPE, recollida per Europa Press.

Ayuso ha remarcat que "aixecar-se i anar-se'n en política és un gest sense més ni més" i ha subratllat que "va fer, a parer seu", el que personalment li va semblar "coherent", que és "demostrar que això no és normal". Ha reiterat que Espanya "no és una nació plurinacional".

"Em sembla un disbarat prendre'ns el cafè en espanyol i ficar-nos a la sala i començar a fer servir traduccions entre espanyols per parlar del que és de tots. Amb el màxim respecte, crec que no sé com es pot demostrar la teva absoluta discrepància si no és simplement aixecant-te i anant-te'n d'un lloc sense insultar sense faltar al respecte i sense atacar ningú", ha apuntat.

Així mateix, la cap de l'executiu autonòmic ha reiterat que "no ho va fer en contra de Catalunya ni del català, sinó amb la utilització de la riquesa cultural de tots". "Les llengües estan per unir i comunicar-nos", ha afegit.

REPLANTEJAR LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

D'altra banda, la presidenta ha assegurat que la Conferència de Presidents és una reunió en la qual "no s'aclareix res i s'avança poc perquè està feta des de la deslleialtat" i ha demanat replantejar-ne la celebració i que "es faci al Senat".

"Si després es vol portar com a gest a altres regions de vegades, no em sembla malament. Sí que celebro que anessin a Barcelona quan es va proposar em va semblar encertadíssim perquè Catalunya és Espanya perquè no podem abandonar allà els catalans. Excepte això, doncs, tota la resta és poc profitosa perquè a més tot el que hem proposat no ha funcionat, no ha servit i no ha interessat el president (Pedro Sánchez) ni el govern", ha assenyalat.