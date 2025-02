Ayuso desafia Illa a debatre en un plató amb "transparència" sobre finançament

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, a debatre en un plató de televisió per parlar amb "transparència" sobre finançament autonòmic i la condonació del deute a les comunitats autònomes.

En una entrevista al 'Programa de AR' recollida per Europa Press, Ayuso ha demanat al president català parlar "amb tranquil·litat i amb la veritat" sobre què es farà, ja que són les dues economies d'Espanya més puixants, juntament amb Andalusia.

"Jo el que vull és asseure'm amb el senyor Illa. Ell vol parlar, doncs parlem, asseguem-nos en un plató, amb llums i taquígrafs, amb la gent davant, i que em digui d'on treurà aquests diners, per què pensa que a mi m'han d'apujar els impostos a Madrid, per què als madrilenys cal apujar-los els impostos i no millor abaixar-los a la classe mitjana catalana, que està asfixiada", ha traslladat Ayuso.

Així, la presidenta madrilenya vol saber com explica a un veí de Fuenlabrada o Getafe on va la seva recaptació, que "paga religiosament", i no "fer trampes".

"Jo he sentit el senyor Illa que vol anar per les comunitats autònomes explicant quin és el projecte que ell té, i que li encantarà a la resta de comunitats, de com n'és de bo, doncs que s'assegui aquí amb mi. I veurem quin és el seu projecte", ha expressat Díaz Ayuso.

Per la seva banda, ha traslladat que explicarà al president català com funciona el finançament a Madrid perquè "a cap madrileny li regalen res sinó tot el contrari", perquè és la comunitat autònoma "més solidària d'Espanya" ja que aporta el 70% de la caixa comuna.